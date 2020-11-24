عاجل .. الرئيس يوجه بسرعة علاج سيدة تعانى من سمنة مفرطة على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بسرعة علاج عزيزة محمد مجدى، ربة منزل من محافظة المنوفية، بعد مناشدتها للتدخل لعلاجها من مرض السمنة المفرطة.





ووفق بيان رسمى، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن "عزيزة" تعانى من سمنة مفرطة وتضخم بالساقين أدى إلى حدوث التهابات متكررة بالساقين وأطراف جسدها لعدم قدرتها على الحركة بسبب وزنها الزائد، ويبلغ وزنها 300 كيلوجرام.

أضاف "مجاهد"، أن الوزيرة وجهت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بالانتقال إلى منزل الحالة، وعلى الفور انتقل وكيل الوزارة الصحة على رأس فريق طبى متخصص، وتم نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى سرس الليان بالمنوفية.

وأكد "مجاهد" أنه جار مناظرة الحالة الصحية لسيدة المنوفية من قبل اسشاريين فى تخصصات الجراحة، الباطنة، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية، لبدء تلقى العلاج اللازم تمهيدًا لإجراء جراحة عاجلة لها حسب حالتها الصحية على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للسيدة "عزيزة"عن كثب وما يتم تقدميه لها من خدمات طبية، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية لها بشكل دوري.