تحسبا لسوء الطقس.. تعطيل الدراسة بكفر الشيخ غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم أن القرار جاء حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الطقس، إذ وجه غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية بأن تكون فى انعقاد دائم على مدار اليوم، ويتم التعامل الفورى مع أى أمطار تسقط بنطاق المحافظة.