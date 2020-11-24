صور.. وزير النقل: توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية ضرورة ملحة

جدة - نرمين السيد - وتم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى، والقطاع الخاص متمثلا فى المساهمين "شركة بورسعيد للتنمية، شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

ووقع العقد المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية، وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للإستثمار، والمهندس عمرو عصام حسن علام لعضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، والسيد مصطفى على مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكدا أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر، خصوصا أن حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا إذ تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجيا ولوجيستيا فى هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا فى مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلى والإقليمى والإفريقى فى ظل الاحتياج المقبل والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، مما يساهم فى توطين هذه الصناعات وزيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة فى هذا المجال.

وأضاف أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة فى هذا القطاع وخصوصا مع التزايد السكانى والتوسع العمرانى، كما أن له قيمة مضافة تتمثل فى المكون التكنولوجى العالى الذى يعود إيجابيًا على النمو فى مصر.

جدير بالذكر أن هذا المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة لى موقعه الاستراتيجى داخل المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية، وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة، والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعى لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع نيرك" فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى وخصوصا أبناء مدن القناة.

ووافق مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضى على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح ربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادى والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة عر المنتج النهائى.

كما تم توقيع اتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة الستوم مصر لمشروعات النقل، لوضع أساس لمعمل محاكى لأنظمة إشارت السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان "المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية" ووقع الاتفاقية المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتى فى اطار التعاون المثمر بين الجانبين فى تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرا إلى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم ترتكز على مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد والتى تستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الإشارات لمتدربى السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تسهم مبادرة التدريب فى تطوير وتأهيل قدرات العنصر البشرى بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئه العامة للموانئ البرية والجافة، وتحالف أمريكى انجليزى مصرى لعمل دراسة جدوى مبدئيه لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية، ووقع العقد من الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة، ومن جانب التحالف مى الزمر قائد التحالف.

وقال وزير النقل إن مدة الدراسة 9 أشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوى المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف الذى سيقام على مساحة 45 فدانا، والذى يعد من المشاريع الهامة التى تنفذها وزارة النقل فى الصعيد لخدمة المشروعات التنموية والصناعية فى سوهاج والتى تتكامل مع مشروعات الموانئ، مضيفا أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة فى تنمية الصعيد ويتكامل مع رؤية الدولة فى تنفيذ المشروعات المتنوعة.

جدير بالذكر أن التحالف الثلاثى الذى يقوم بتنفيذ دراسة الجدوى يضم "باسيفندر" وهى شركة امريكية للاستثمارات البنكية وهى ممول المشروع، دى الشركة سابقة اعمال متميزة ومنها تمويل وإدارة وانشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 300 ميجا وات فى استراليا، تمويل وانشاء مصنع ادوية فى الهند، تمويل محطة تحلية فى الكاميرون، تمويل وإنشاء مجزر آلى فى أوغندا، ويل وانشاء وتطوير جزء فى ميناء موريتانيا" و"شركة اكتف فريت نتورك وهى شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التى شاركت فيها إذ تضم أكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالى 300 وكيل، إذ تغطى 80 دولة حول العالم" و"شركة هافى وايت وهى شركة انجليزية وهى المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التى شاركت فيها ادارة موانئ ومطارات، امتلاك 132 وكالة طيران فى العالم، غيل وادارة الموانئ الجوية".

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركتى "هواوى" و"ترانس آى تى" إذ وقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة "ترانس اى تى" ممثلا عن وزارة النقل، وتيد وانج الرئيس التنفيذى "هواوى مصر"رر.

وأكد وزير النقل أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو تأهيل وتدريب فريق عمل شركة "ترانس آى تى" ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة فى المشروعات التى تقوم شركة "هواوى" بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر، مشيرا إلى أن شركة "هواوى" تطمح فى تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل فى مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة "ترانس آى تى" مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر، المشاركة فى مشروع ميكنة منظومة النقل العام.

ولفت إلى إيجابية الشراكة مع شركة هواوى من نقل الخبرات والتدريب والمشاركة فى مشروعات داخل وخارج وزارة النقل مما يفيد فى توطين الدعم الفنى للمشروعات بالإضافة إلى شريحة خصم على أسعار منتجات الشركة من أجهزة وأنظمة

جدير بالذكر أن شركة هواوى من أكبر الشركات الرائدة فى مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنتشرة فى أكثر من 170 دولة على مستوى العالم. ويعتبر مكتبها فى مصر من المكاتب الإقليمية المسئولة عن عدة مشروعات فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.كما أن شركة ترانس أى تى هى ذراع التكنولوجيا لوزارة النقل وأن هذه الشراكة ستدعم مشروعات الوزارة فى مجالات التحول الرقمى و مجالات التكنولوجيا المختلفة.

كما تم التوقيع على اتفاقية لإطلاق اسم مشروع "One Ninety" على إحدى محطات مونوريل العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة مع شركة "لاند مارك العقارية" LMD الشركة الرائدة فى مجال التطوير والإستثمار العقارى فى مصر وقد قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور مهندس عصام عبد القادر والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب شركة "لاند مارك العقارية" LMD المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذى للشركة.

جدير بالذكر أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة لخدمة مناطق مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية وحيث أن مسار مونوريل العاصمة يمتد فى قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع "One Ninety" أحد أهم المشاريع العقارية داخل القاهرة الجديدة وإيماناً من وزارة النقل بضرورة وجود تكامل بين القطاعين العام والخاص فقد تم ولأول مرة إطلاق اسم هذا المشروع العقارى الضخم "One Ninety" على أحد محطات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية لمدة 30 عام نظير سداد مبلغ 90 مليون جنيه مصرى.

ويعتبر مشروع "One Nienty" هو أحد المشاريع الضخمة لشركة لاند مارك العقارية والذى ينفذ على مساحة 300 الف متر مربع وتتنوع وحداته بين السكنى والإدارى والتجارى وسيتم تخصيص مدخل خاص يصل من محطة المونوريل لداخل المشروع لدخول وخروج المترددين عليه وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية كبيرة وتعكس حجم التطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة به وما سيوفره لرواده من وسيلة نقل فريدة من نوعها تتوافر بها كل عناصر الراحة والآمان بعيدًا عن الزحام المرورى.

ويتم تنفيذ مشروع المونوريل لأول مرة داخل مصر إلى يمثل قفزة تكنولوجية جديدة فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى والذى يعتبر أحد وسائل النقل الجماعى الأمن والسريع والغير ملوث للبيئة إذ سيسهل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد بمدينة نصر.