بدء ساعة الراحة فى ثانى أيام جولة إعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء ساعة الراحة للجان انتخابات جولة إعادة المرحلة الأولى بمجلس النواب، فى ثانى أيامها، والتى قررتها الهيئة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.





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