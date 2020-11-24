عودة الغوص بجنوب سيناء بداية ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، بوزارة البيئة، عودة الغوص، بعد وقفه لفترة، بسبب تأثيرة على المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية تحت المياه، بجنوب سيناء.





وقال القطاع فى بيان، اليوم الثلاثاء: إنه فى غطار الحرص على الموارد الطبيعية والمكانة السياحية للمنطقة من جهة ودعم العاملون بسياحة الأنشطة البحرية من جهة أخرى فى ظل الظروف الراهنة والمستجدة، وللصالح العام فقد تقرر اعتباراً من 2020/12/1 بعودة تنفيذ نشاط الغوص الابتدائي (Intro. Dive & DSD) بالمنشآت السياحية أثناء الرحلات البحرية بمواقع الأنشطة بالمحميات الطبيعية بجنوب سيناء". وتابع البيان: يتم تنفيذ هذا النشاط بالمواقع التالية:"نورث لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة – الجزيرة البيضاء" فقط دون غيرها. وشدد القطاع على جميع مراكز الغوص والمنشآت السياحية الالتزام بالتعليمات الجديدة، وبما يستجد بشأن ذلك من تعديلات، والالتزام بتطبيق الضوابط التنظيمية والبيئية الصادرة بشأن هذا النشاط والمكملة لهذه التعليمات، فضلاً عن تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة جهات الاختصاص.

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