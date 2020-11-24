القباج تقرر تقديم دعماً شهرياً ٢٠٠٠ جنيهٍ لـ”عزيزة”وترميم منزلها وتأثيثه

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث حالة السيدة/ عزيزة محمد مجدي من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية والتي تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتعاني من مرض داء الفيل؛ حيث يزيد وزنها على ٣٠٠ كجم؛ وجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى تحمُّل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل السيدة/ عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأنجالها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.
كانت إحدي وسائل الاعلام قد نشرت استغاثة السيدة/ عزيزة، ربة منزل، والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.
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