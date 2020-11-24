لتقليل الحوادث.. السكة الحديد توقع عقدا لتدريب عمالها على أنظمة الإشارات

وقّع المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بروتوكول مبادرة التعليم والتدريب مع محمد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة الستوم مصر لمشروعات النقل، لوضع أساس لمعمل محاكي لأنظمة إشارات السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان (المعهد الفني لتكنولوچيا السكك الحديدية) على هامش فعاليات اليوم الثالث لمعرض ومؤتمر تكنولوچيا النقل transmea.

وتقوم مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم على مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد بهدف خلق جيل مؤهل من المدربين مما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الإشارات لمتدربي السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة.

وتستهدف الهيئة من توقيع البروتوكول إلى زيادة أعداد العمالة المدربة وتدريبهم تدريبا عاليا ومتطوّرا وتقليل مخاطر حوادث القطارات عن طريق التدريب ورفع كفاءة العنصر البشري ورفع مستوى كفاءة التشغيل والأداء، مما يقلل من تكاليف التشغيل وزيادة مستويات الجودة لتنفيذ الأعمال والمهام.

وتعتبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر من أكبر المؤسسات الاقتصادية فى مصر، وهى الأكبر فى مجال خدمات نقل الركاب والبضائع وتعتبر العمود الفقرى لنقل الركاب في مصر، وتسعى الهيئة فى أدائها لمهامها للحفاظ على جودة خدماتها، وسلامة وأمان مسير القطارات، ورفع كفاءة العنصر البشرى لمواكبة التطوير القائم فى مجال الجرارات والعربات وأنظمة الإشارات لرفع معدلات السلامة.

وتضم الهيئة معهد تدريب وردان والذي تم إنشاؤه بمنطقة وردان عام 1968 على مساحة 150 فدانا ويبعد 50 كم عن القاهرة، وقد تم تجهيزه وتطويره على أحدث التجهيزات وهو يحتوي على ورش ومعامل وفصول دراسية وقاعات محاضر ويعمل المركز بنظام الإقامة الكاملة بسعة حوالي 750 دارسا.

والمعهد الفني لتكنولوچيا السكك الحديدية داخل مركز تدريب وردان (TIRT) تم إنشاؤه بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2340 بتاريخ 3/7/2019 وهو تابع لوزارة النقل (MOT).

وتعتبر شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل ش. م. م من الشركات العالمية الرائدة في مجال تطوير وتسويق أنظمة متكاملة توفر الأسس المستدامة لمستقبل النقل، وتقدم مجموعة كاملة من المعدات والخدمات، من القطارات فائقة السرعة والمترو والترام والحافلات الإلكترونية إلى الأنظمة المتكاملة والخدمات المخصصة والبنية التحتية وحلول الإشارات والتنقل الرقمى.