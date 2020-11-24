جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب 78 باروكة شعر طبيعي وساعتين ثمينتين.. صور

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب لـ 78 باروكة شعر طبيعي وساعتين ثمينتين بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة والقانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينه والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغةوقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الأولى برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك ، واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي إشتبه مصطفي المشنب مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول فى راكب مصرى قادم من الإمارات حيث تلاحظ له انتفاخ حقائبه وثقل وزنها .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وبالعرض على أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك قرر تكليف وليد جمال حسن مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من أكياس الملابس بها 78 باروكة شعر طبيعي و 8 خصلة من نفس النوع مخبأة داخل الملابس في أكياسها المغلقة .

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد عبد المطلب ، واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي إشتبه محمود سعيد رئيس قسم اللجنة فى راكب عربى قادم من الإمارات أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كلا من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وأحمد علي الشريف رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود ساعتين مخبأتين في حقيبة اليد الصغيرة الخاصة بالراكب .

وبالعرض على هاشم مصطفي مدير الجمرك قرر تكليف أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك تحت إشراف سامح أمين الجبار مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود ساعتين ثمينتين ماركة رولكس إحداهما من معدن الذهب والثانية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة،

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 48 و 49 لسنة 2020 وإخطار الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .