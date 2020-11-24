تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث حالة عزيزة محمد مجدي من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتعانى من مرض داء الفيل حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.
كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلي تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.
وكانت إحدي وسائل الاعلام قد نشرت استغاثة عزيزة ،ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام،وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنفيذا لتوجيهات الرئيس| القباج تقرر 2000 جنيه دعمًا شهريًا لـ عزيزة.. وترميم منزلها وتأثيثه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.