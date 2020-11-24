تنفيذا لتوجيهات الرئيس| القباج تقرر 2000 جنيه دعمًا شهريًا لـ عزيزة.. وترميم منزلها وتأثيثه

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث حالة عزيزة محمد مجدي من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتعانى من مرض داء الفيل حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠ كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلي تحمل مصروفات تعليم ابنتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلي تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة ونجليها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.

وكانت إحدي وسائل الاعلام قد نشرت استغاثة عزيزة ،ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام،وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.