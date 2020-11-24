وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي

استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي بالتعاون بين الوزارة والمجلس الاعلى للاعلام ، تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة فى كافة المجالات وتتماشى مع رؤية مصر 2030 ويجرى تنفيذ بنود الاستراتيجية التى يتم اطلاقها خلال العام القادم.

واطلع وزير الأوقاف والكاتب الصحفي كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي : " بين الحقيقة والخيال " ، و "فكرة في كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و "رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

كما أهدى الوزير لرئيس الاعلى للاعلام درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني الرشيد.

من جانبه أشاد كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف ودعا وزير الأوقاف لعقد ندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام الاثنين الموافق 7/12/2020م لاستعراض"استراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير".