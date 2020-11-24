وزير الأوقاف ورئيس الأعلى للإعلام يناقشان وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي

استقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وتم خلال اللقاء مناقشة وضع استراتيجية مشتركة لبناء الوعي بالتعاون بين الوزارة والمجلس الاعلى للاعلام ، تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة فى كافة المجالات وتتماشى مع رؤية مصر 2030 ويجرى تنفيذ بنود الاستراتيجية التى يتم اطلاقها خلال العام القادم.
واطلع وزير الأوقاف والكاتب الصحفي كرم جبر على أحدث إصدارات سلسلة "رؤية للنشء" التي تضمنت كتابي : " بين الحقيقة والخيال " ، و "فكرة في كتاب" بعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، و "رؤية" المترجمة التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.
كما أهدى الوزير لرئيس الاعلى للاعلام درع وزارة الأوقاف ونسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لدوره في نشر الوعي الوطني الرشيد.
من جانبه أشاد كرم جبر بجهود وزارة الأوقاف ودعا وزير الأوقاف لعقد ندوة مفتوحة بالمجلس الأعلى للإعلام الاثنين الموافق 7/12/2020م لاستعراض"استراتيجية وزارة الأوقاف في قضايا بناء الوعي المستنير".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،قد أكد أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة، وأن علم الدولة شعار عزتها ورفعتها والحفاظ عليه واحترامه واجب على كل وطني حر.
وقال إن قضية المواطنة تُعد أحد أهم محاور عملنا الدعوي والتثقيفي وبرامجنا التدريبية، فقد جعلنا من قضية المواطنة المتكافئة وترسيخ أسس الولاء والانتماء خطًا ثابتا وأن أكثر مؤلفاتنا تجعل من مشروعية الدولة الوطنية محورا رئيسا، مشيرا إلى أنه من أهم إصدارات وزارة الأوقاف في هذا الموضوع، مشروعية الدولة الوطنية، والكليات الست، وهويتنا الوطنية في زمن العولمة، وفقه الدولة وفقه الجماعة، وفقه بناء الدول، وبناء الشخصية الوطنية.
وأضاف أن الوزارة تعمل مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء والطرق الصوفية والكنائس من أجل جعل قضية المواطنة المتكافئة ثقافة وطنية.
وأشار إلى أن المواطنة ليست مجرد شعارات ترفع وإنما هي عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية.
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