تعطيل الدراسة غداً ببعض المحافظات تحسباً لأمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام والأرصاد توجه 5 نصائح للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد تحذير الأرصاد الجوية، قرر بعض المحافظات تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، حفاظاً على الطلاب، وكانت الهية العامة للأرصاد الجوية حذرت من حالة جديدة من عدم الإستقرار تضرب البلاد من الغد الأربعاء، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى تقلبات في حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد.

تعطيل الدراسة غداً ببعض المحافظات تحسباً لأمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

وووفق بيان الأرصاد اجوية تستمر موجة عد الإستقرار لمدة 3 أيام “الأربعاء والخميس والجمعة”، ولذلك وفي اجتماع مجلس المحافظين بالأمس وجه الدكتور مصطفى مدبولي جميع المحافظين برفع درجة الإستعداد بجميع المحافظات تحسباً لحالة عدم الإستقرار التي تضرب البلاد الأربعاء وتستمر لمدة 72 ساعة.

وقرر محافظ كفر الشخ اللواء جمال نور الدين تعطيل الدراسة غداً الأربعاء في جميع مدارس المحافظة بدايةً من المرحلة الإبتدائية ومروراً بالتعليم العام والأزهري والجامعات”، وذلك نظراً لتحذير الأرصاد بوقوع أمطار غزيرة لمدة 3 أيام.

وفي سياق متصل، قامت هيئة الأرصاد الجوية بتوجيه عدد من النصائح للمواطنين لمواجهة موجة عدم الإستقرار التي تضرب البلاد، وجاءت هذه انصائح كالتالي:

1- ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.

2- تجنب الوقوف تحت الأشجار أو تحت المباني القديمة.

3- ارتداء الملابس الشتوية.

4- القيادة بهدوء أثناء تساقط الأمطار.

5- الإبتعاد عن أعمدة الكهرباء والأكشاك الكهربائية.