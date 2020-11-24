بدون شكاوى أو بلاغات.. إقبال كبير على جولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - وشهدت اللجان الانتخابية فى بعض محافظات المرحلة الأولى "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، إقبالا متزيدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى مسيرة التنمية واستكمال الحياة النيابية فى مصر.

ففى محافظة الجيزة، انعقدت غرفة عمليات المحافظة، لمتابعة سير الانتخابات على مدار اليوم، حيث أكد المحافظ أحمد راشد، أن الغرفة لم تتلق أى بلاغات أو شكاوى بشأن سير العملية الانتخابية، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى اللجان الانتخابية والبالغ عددها 202 لجنة داخل 80 مركزا انتخابيا.

كما دعا، المواطنين الذين لهم حق التصويت فى جولة الإعادة والبالغ عددهم 625913 مواطنا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن.

وفى الفيوم، تفقد سكرتير عام المحافظة محمد أبو غنيمة يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عددا من لجان التصويت بالمركز، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

وفى الإسكندرية، فقد استأنفت عملية التصويت فى اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 1083 لجنة فرعية، وذلك فى اليوم الأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس 26 مرشحًا فى جولة الإعادة على 13 مقعدا فرديا بـ 5 دوائر بالنظام الفردى، هى: "الدخيلة، المنتزه، سيدى جابر، محرم بك، الرمل".

وأكد المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى الإسكندرية، إن العملية الانتخابية لم تشهد أى معوقات أو شكاوى.

وفى محافظة المنيا، شهدت لجان الانتخابات بدوائر المحافظة إقبالا ملحوظا فى اليوم الثانى، حيث توافد الناخبين فيها على لجان الانتخابات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وتنافس المرشحون فى حشد الناخبين، حيث قام مندوبهم فى تلك القرى بعمليات طرق الأبواب وتوفير وسائل مواصلات لهم.

من جانبه، قام المحافظ أسامة القاضى يرافقه رئيس المدينة محمد صلاح بجولة فى عدد من اللجان شملت مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات، ومدرسة الفريق صفى الدين ابو شناف الثانوية العسكرية بنين.

وفى قنا، توافد الناخبين على صناديق الاقتراع خاصة لجان قرى المرشحين والبالغ عددهم 18 مرشحا بأربع دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، وتصدرت المرأة وكبار السن المشهد الانتخابى بصورة كبيرة مع بدء عملية التصويت وتزايد إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لدعم مرشحيهم للفوز بمقاعد الدائرة.

وكان أكبر المراكز مشاركة فى اليوم الأول طبقا لغرفة عمليات ديوان محافظة قنا، هو مركز أبوتشت ثم نجع حمادى ثم بندر ومركز قنا.

وفى محافظة أسوان، أكد رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات المستشار إيهاب خلف الله، انتظام عملية التصويت فى اليوم الثانى، والتى تجرى على مستوى 373 لجنة فرعية، تحت إشراف قضائى كامل، فيما يصل عدد الناخبين المسموح لهم بعملية التصويت إلى نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.

وتوافد كبار السن من أرباب المعاشات، كما شهدت لجان الانتخابات البرلمانية بالمحافظة إقبالا متزايدا خاصة من جانب السيدات والفتيات اللاتى حرصن على المشاركة فى جولة الإعادة.

وشهدت مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بمدينة أسوان، توافد كبير خاصة من النساء اللاتى اصطفين فى صفوف أمام اللجان، وقدمت الشرطة النسائية لهن المساعدة وتنظيم الدخول للإدلاء بأصواتهن فى لجان الانتخابات، كما وزعن الكمامات على السيدات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية.

وفى الأقصر، شهدت قرى شرق وغرب وجنوب المحافظة إقبالا كثيفا وتوافد الآلاف من الناخبين منذ الساعات الأولى حتى الآن على اللجان وسط تشديدات أمنية، وتنظيم كبير من شباب القرى المختلفة لعملية دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما قدم رجال الشرطة المكلفين بتأمين اللجان الدعم لكبار السن بتوفير مقاعد متحركة لهم خلال التوجه لصناديق التصويت.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كافة اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.