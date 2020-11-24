حفاظا على سلامة الطلاب .. تعطيل الدراسة فى البحيرة غدا لسوء الطقس

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ البحيرة فى بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار تعطيل الدراسة جاء نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا للإحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات.