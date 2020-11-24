عاجل..التضامن: 2000 جنيه شهريا لسيدة السمنة المفرطة بالمنوفية وترميم منزلها

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم شهرى قيمته 2000 جنيه، للسيدة عزيزة محمد مجدى من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، والتى تبلغ من العمر 38 عاما وتعانى من سمنة مفرطة، بسبب مرض داء الفيل حيث يزيد وزنها على 300 كجم، بالإضافة إلى تحمل مصروفات تعليم إبنتها إسراء التى تبلغ 7 أعوام، وتوفير تدريب مهنى لابنها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببحث حالة السيدة عزيزة. كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى ترميم منزل السيدة عزيزة وتأثيثه بالكامل، بالإضافة إلى تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأنجالها، موجهة فى الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.





وكانت إحدى وسائل الإعلام نشرت استغاثة السيدة عزيزة، وطالبت بدعم الدولة لتجاوز أزمتها المرضية.

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