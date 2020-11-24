صور.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار حتى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان نشره مجلس الوزراء على "فيسبوك"، قالت الهيئة العامة للأرصاد إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، غدا الأربعاء، على السواحل الشمالية، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشید وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة بالوجه البحرى ومدن القناة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلة والسويس، مشيرة إلى أنه فى القاهرة الكبرى من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وبشمال الصعيد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، ومنها الفيوم وبنى سويف والمنيا.

وأضافت الهيئة: "يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، والوجه البحرى ومدن القناة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، والقاهرة الكبرى أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبری".

وتابعت: "يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، السواحل الشمالية أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، والوجه البحرى أمطار متوسطة على بعض المناطق (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية)، بينما فى القاهرة الكبری ومدن القناة أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة القرى ومدن القناة".

وأشارت الهيئة إلى أن يوم السبت 28 نوفمبر 2020، متوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، كالإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد دمياط بورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى، مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.