بعثة جامعة الدول: إعادة انتخابات النواب 2020 جرت في أجواء من الانضباط

واصلت بعثة جامعة الدول العربية، متابعة المرحلة الأولى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 ببعض المحافظات المعنية بهذا الاستحقاق.

رصدت البعثة الالتزام الميداني بالضوابط القانونية والضمانات التنظيمية المتعلقة بالأداء الانتخابي، بإشراف قضائي كامل، وفق القوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها مسجلة الوعي الكامل لرؤساء اللجان بإجراءات الافتتاح والاقتراع والإغلاق.

كما سجلت البعثة، أعلى درجات الجاهزية والإسهام الفعال لقوات الأمن لتأمين الفضاءات الانتخابية من أجل تحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في ظروف من الطمأنينة، وذلك بموازاة الترتيبات اللوجستية والصحية الوقائية المتبعة لضمان سلامتهم وحمايتهم في ظل تداعيات جائحة "كورونا" الأمر الذي ساعد على تكريس فعل انتخابي سلس ومنضبط.

أعربت البعثة عن خالص الشكر للتعاون البناء لرجال ونساء القضاء المشرفين على لجان الاقتراع من أجل تسهيل أدائها في متابعة مجريات الاقتراع، بشكل مستقل وحيادي.

وأوضحت أنها سيرفع تقرير عند نهاية هذا الاستحقاق النيابي من الأمين لجامعة الدول العربية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا لمقتضيات مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

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