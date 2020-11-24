نقيب المحامين يقرر إدارة لجنة التأديب بنفسه

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل عبد الناصر شحتو، من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرًا لشئون العاملين فيها.
ونص قرار النقيب العام علي ما يلي: "أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة قررنا الآتي أولًا: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة.
ثانيًا: نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.
ثالثًا: يُعمل بهذا القرار من تاريخه".
وأعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إرجاء اللقاء الذي كان مقررا له اليوم الثلاثاء مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.
وجاء نص الإرجاء، أنه "لظروف طارئة متعارضة استجدت يستأذنكم أساتذنكم في إرجاء اللقاء الذي كان مرتبا مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات".
وأضاف: "سوف يخطركم التقيب في القريب بموعد آخر لهذا اللقاء".
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