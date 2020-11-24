الصحفيين العرب يتابع التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمغرب

يتابع الاتحاد العام للصحفيين العرب، باهتمام كبير التطورات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية خصوصًا ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن دعمة كافة الإجراءات التي اتخذها المغرب لوضع حد للممارسات غير القانونية التي تتعارض مع القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بضمان حرية التنقل و إحترام قرار وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 بين أطراف النزاع فى الصحراء المغربية خاصة ما تم مؤخرًا من الدخول الى منطقة منزوعة السلاح وإحتلال فضاء عام بالقوة وقطع الطرق الرئيسية التي تربط المغرب وموريتانيا.

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب على مواقفه الثابتة إزاء وحدة الشعوب العربية ورفضه المطلق لجميع محاولات التجزئة والتقسيم التي تستهدف عدد كبير من الأقطار العربية ، مع العلم بأن مشروع الحكم الذاتي الذى اقترحه المغرب يعمل على وضع حد لهذا النزاع.

إن الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر حرب الأخبار الكاذبة التي تشنها بعض الأطراف ضد المغرب بالنسبة لهذا النزاع المفتعل ، ويؤكد دعمه الكامل للجهود التي تبذلها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فى هذا الشأن.