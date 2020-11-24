نقيب المحامين يرجئ لقاءه مع الشباب المهتمين بإحياء المجلة والمكتبات

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، عن إرجاء اللقاء الذي كان مقررا له اليوم الثلاثاء، مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.

وجاء نص الإرجاء، أنه لظروف طارئة متعارضة استجدت اساتذنكم في إرجاء اللقاء الذي كان مرتبا مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.

وأضاف: أنه سوف يخطركم النقيب في القريب بموعد آخر لهذا اللقاء.

من جانب اخر اصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

نص قرار النقيب العام علي ما يلي: أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة:

قررنا الآتي أولًا: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة.

ثانيًا: نقل الأستاذ عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخه.