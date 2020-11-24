نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: شاهد.. نيرمين الفقي بأحدث ظهور لها على إنستجرام سهلة يا آسر.. أروى جودة تقبل تحدي أسر ياسين على إنستجرام بفستان وردي نسرين طافش تصبح على متابعيها عبر إنستجرام بصوت جميل وإحساس عال عمر كمال يصبّح على متابعيه هاشتاج #بيكهام يتصدر تويتر عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا #التاسعة_لتكريم_ال_74 يتصدر تويتر لليوم الثاني على التوالي أسما شريف منير عن مي يعقوبي: جميلة القلب والروح وجودك بحياتي كنز.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة بإطلالة ساحرة.. ديميت اوزديمير تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة.. شام الذهبي تتألق في أحدث ظهور لها في نيويورك بإطلالة سوداء.. ريهام أيمن تخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام مي سليم تشارك جمهورها كواليس مسلسل "خيط حرير" بإطلالة كاجوال.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها هيفاء وهبي تنعي الموسيقار طارق عاكف عبر إنستجرام بفستان أحمر.. زينب غريب تخطف الأنظار عبر إنستجرام شاهد.. يارا تحتفل بالكريسماس وتزين الشجرة على طريقتها بعد منعه من حضور نهائي أفريقيا.. #مرتضي_منصور يجتاح تويتر نوال الزغبي تنشر أحب صورة إلى قلبها مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني انجح من أجل نفسك.. عصام الحضري يستعيد ذكرياته مع الملاعب في صالة الجيم .. شاهد أحدث ظهور لـ رامي صبري شاهد.. إنقاذ فتاة تحاول الانتحار من شرفة منزلها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. هاشتاج #بيكهام يتصدر تويتر بعد إصابته بـ كورونا.. إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من شرفة منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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