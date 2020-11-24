العنانى يلتقي سفير طاجيكستان لبحث التعاون في العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية..صور

وناقش اللقاء تعزيز سُبل التعاون وتفعيل قنوات التواصل بين البلدين في مجال العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية لدولة طاجيكستان فيما يخص علم المتاحف والترميم لما لدى مصر من خبرات وتميز في هذا المجال.
كما تناول اللقاء إمكانية تنظيم دورات تعليمية للعاملين في مجال السياحة والترميم، ومناقشة إمكانية إعادة استئناف رحلات الطيران المباشرة بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من السائحين من دولة طاجيكستان لزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة وشواطئها الخلابة والمشمسة.
وفي نهاية اللقاء تمنى د. العناني للسفير إقامة سعيدة في بلده الثاني مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تسعى لتقديم كل ما لديها من خبرات في مجال السياحة والآثار والمتاحف، ودراسة فرص الاستثمار السياحي بين البلدين.
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