نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية يدين الاعتداء الإرهابي على محطة بترول بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي التام في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.