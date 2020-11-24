نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" تختتم فعالياتها بمدينة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس فعاليات البطولة الدولية لرياضة التجديف "الكاياك" والتي تم تنظيمها بمدينة أسوان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكانوي والكاياك ومحافظة أسوان، وذلك خلال الفترة من ٢١ الى ٢٣ نوفمبر الجارى.

وشهد حفل الختام توزيع الجوائز وشهادات التقدير والميداليات على الفائزين، كما قام أعضاء مكتب الهيئة بأسوان بتوزيع بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات والنشرات الأثرية والسياحية عن مناطق الجذب السياحي والاثري المختلفة التي تتمتع بها مصر بصفة عامة ولمدينة أسوان بصفة خاصة.

وأوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن فعاليات هذا السباق انطلقت من المنطقة المحيطة بجزيرة معبد فيلة بأسوان، حيث جاء اختيار تلك المنطقة بأسوان لما تتميز به من هدوء مياه النيل والمناظر الطبيعية الجميلة لصخور الجرانيت المميزة للمنطقة مع وجود معبد فيلة في خلفية السباق، وجاء اختيار مصر وخاصة مدينة أسوان لاقامة هذا السباق لحسن الظروف الجوية بهما مقارنة بأوروبا في هذا التوقيت.

وأشارت محمود إلى أن هذا السباق يعتبر جزء من منافسات سباق اليوروتور EuroTourSup، مؤكدة على أهمية استغلال هذه البطولة فى الترويج لمدينة أسوان خاصة خلال موسم الشتاء، حيث تتوقف هذه الأنشطة الرياضية فى أوروبا، مشيرة إلى أهمية التركيز على تقديم أسوان بشكل مختلف من خلال أنشطة السياحة الرياضية، إلى جانب إبراز مقومات الجذب السياحى الثقافية المختلفة بها بما يعزز من قيمتها التنافسية.

وشارك في المسابقة عدد من اللاعبين من الدول الأجنبية، كما شارك في فعاليات السباق لاعبين من نادي أسوان للكاياك تشجيعا للمتسابقين ولتعريف لاعبي نادي أسوان برياضة التجديف وقوفا، بالاضافة إلي مشاركة الهواة في السباق تشجيعاً للسياحة الرياضية.

واستكمل المتسابقين ١٤ كم، وقد فاز بالمركز الأول رجال متسابق من بيرو، والمركز التاني متسابق من روسيا، كما فاز بالمركز الاول والثاني سيدات من روسيا، والمركز الثالث من سويسرا.