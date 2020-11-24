نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو "عليا الوفد": استئناف أعمال البناء بمرحلة انتقالية 6 شهور يستهدف حوكمة وضبط عملية البناء وفقا لآليات قانونية تنظيمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى شحاته، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مجلس الوزراء بتحديد مرحلة انتقالية مدتها ٦ أشهر، والتي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، يستهدف إعادة البناء ولكن في صورة ضبط وحوكمة للعمران في مصر، وضمان استئناف البناء في شكل تنظيمي يسير وفقا للقانون وإنهاء عشوائية البناء المخالف والذي ترتب عليه ملف التصالح في مخالفات البناء.

ولفت شحاته، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الانتقالية تستهدف العمل وفقا لمنظومة جديدة يحكمها القانون واللوائح والقواعد سواء من حيث نوعية البناء والأراضي المسموح فيها بالبناء من غيرها، واشتراط السلامة الإنشائية للبناء، ومنع إصدار أي تراخيص لاي بناء موقعه مخالف، وكذلك الارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المعتمدة.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن هذه المرحلة تهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط عملية البناء في مصر وبدء الالتزام بالأحوزة العمرانية التي وضعتها الحكومة وفقا لاخر تصوير جوي، مضيفًا أن الحكومة حققت نجاحا كبيرا في ملف البناء المخالف والذي نتج عنه 2،4 مليون طلب تصالح وهذا يعد مؤشر إيجابي بالتزام المواطنين بتقنين أوضاعهم المخالفة.