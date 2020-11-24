نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج تقرر تقديم دعم شهري 2000 جنيها لـ عزيزة.. وترميم منزلها وتأثيثه.. وتحمل مصروفات تعليم نجلتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، بتقديم دعم شهري للسيدة تبلغ قيمته ٢٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلي تحمل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ ٧ أعوام، وتوفير تدريب مهني لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببحث حالة عزيزة محمد مجدي من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية والتى تبلغ من العمر ٣٨ عاما وتعانى من مرض داء الفل حيث يزيد وزنها علي ٣٠٠.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلي تقديم كل الإعانات الموسمية للسيدة عزيزة وأنجالها، موجهة في الوقت ذاته ببحث الحالات المماثلة من مرضي داء الفيل.

وكانت إحدي وسائل الاعلام قد نشرت استغاثة عزيزة،ربة منزل والتي تعاني من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.