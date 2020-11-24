نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد توزيعه في الولايات المتحدة.. مفاجأت عن عقار كوكتيل ريجينيرون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الولايات المتحدة ستبدأ في شحن كوكتيل ريجينيرون لعلاج فيروس كورونا، وهو عقار الأجسام المضادة المدعوم من ترامب اليوم الثلاثاء، حيث سيتم ارسال 30 ألف كورس علاجى للولايات الامريكية التي تعانى من ارتفاع حالات كورونا.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن عقار كوكتيل ريجينيرون:

موعد بدء استخدام العقار:

كشف مسؤول صحي، إن الولايات المتحدة سوف تبدأ في الاستخدام الطارئ للعقار يوم السبت، حيث تم استخدام عقار ريجينيرون التجريبي بعد موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وستوزع الحكومة الأمريكية أول30 ألف كورس علاجى من عقار ريجينيرون وستذهب إلى الولايات الأكثر تضررًا، وسيكون لديها ما يكفي لعلاج 200 ألف مريض بحلول نهاية العام.

فعالية اللقاح:

ووفق الصحيفة، إن الدواء قلل من الحمل الفيروسي واحتمالات أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مرض خفيف إلى معتدل.

وأوضحت الصحيفة، كوكتيل ريجينيرون للأجسام المضادة هو نفس الدواء الذي تم اعطائه للرئيس ترامب، والذي أشاد بأنه "علاج" فعال للفيروس، كما أنه أظهر فائدة كبيرة في التجارب السريرية، حث ترامب على الموافقة على العقار ووعد بجعله مجانيًا لأي أمريكي يحتاج إليه

استخدام حالات فيروس كورونا:

يستخدم العقار في حالات فيروس كورونا الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين والأطفال المعرضين لخطر كبير للإصابة بفيروس كورونا الشديد.

نهاية يناير:

قالت شركة ريجينيرون إنها تتوقع أن يكون لديها ما يكفي من عقار ريجينيرون لنحو 80 ألف مريض بحلول نهاية هذا الشهر، وتتوقع أن تحصل على جرعات كافية لعلاج حوالي 200 ألف مريض بحلول الأسبوع الأول من يناير، لترتفع إلى حوالي 300 ألف مريض في المجموع بحلول نهاية يناير.

ينتمي العقار لهذه الفئة

ينتمي العلاج إلى فئة من عقاقير التكنولوجيا الحيوية تعرف باسم الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي عبارة عن نسخ مصنعة من أجسام مضادة ينتجها جسم الإنسان لمكافحة العدوى.

اقل عرضة الاصابة:

وبحسب الصحيفة كان المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا الخفيف إلى المعتدل والذين حصلوا على عقار الأجسام المضادة أقل عرضة بنسبة 52 % للرعاية الطبية، أولئك الذين يعانون من حالة كامنة واحدة أو أكثر كانوا أقل عرضة بنسبة 72 % لمقابلة الطبيب إذا حصلوا على العلاج التجريبي.

وقالت الصحيفة، المرضى الذين تناولوا الدواء كانت لديهم أيضًا حمولات فيروسية أقل بعد أسبوع من بدء العلاج مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواءً وهميًا.

طريقة عمل الدواء:

يعمل الدواء عن طريق إعطاء الجهاز المناعي للمريض المساعدة في تطوير الخلايا المناعية لمحاربة العدوى، ومنع فيروس كورونا من التكاثر داخل أجسامهم ويصبح أكثر حدة.

