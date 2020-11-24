المستشار محمود فوزي يتقدم بخالص العزاء للأسرة الصحفية في وفاة الزميل قاسم عوض



تقدم المستشار محمود فوزي، الآمين العام لمجلس النواب، بخالص العزاء وصادق المواساة، فى وفاة الكاتب الصحفي، قاسم عوض، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والمشرف علي قطاع الأخبار وعضو مجلس الإدارة وعضو مجلس التحرير. وتتقدم أسرة موقع "تحيا مصر"، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وكان الفقيد الراحل التحق بالعمل في الوكالة عام 1990، بعد تخرجه في قسم الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1986، وتنقل بين أقسام العمل المختلفة بالوكالة، وقضى الجزء الأكبر من عمله محرراً برلمانياً متميزاً، كما سبق له العمل مديرا لمكتب الوكالة بالكويت، وعين مؤخراً عضواً بمجلس الإدارة وعضواً بمجلس التحرير.ويعد الفقيد الراحل مثالاً يحتذى في الخلق الكريم، وحسن التعاون مع الزملاء والتفاني في العمل.

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