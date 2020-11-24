ايناس عبد الحليم: معسكر "اتكلم مصرى" خطوة جديدة لزرع روح الانتماء لدى الجميع

أشادت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالنجاح الباهر الذى حققته وزارة الهجرة، تحت رعاية الدكتورة نبيلة مكرم، والإنجاز الحقيقي في معسكر " أتكلم مصري".

وقالت عضو مجلس النواب، خلال بيان لها، إن معسكر "اتكلم مصري" خطوة جديدة ونقلة نوعية على أرض الواقع، دشنتها وزارة الهجرة مؤخرا للتواصل مع المواطنين والأطفال من الأصول المصرية؛ لحثهم على التحدث باللغة العربية، فضلا عن خلق جو مشوق للأطفال و ربطهم ببلدهم الأصل مصر، وزرع روح الانتماء لدي الجميع.

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وثمنت عضو مجلس النواب، الدور الذى بذلته السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، مع الأطفال و الأهالي في المعسكر، في أجواء تحمل مشاعر الانتماء إلى بلدهم الحبيبة مصر، مطالبة الوزارة بتكرار هذه المعسكرات.

