الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب على سؤال.. هل يكتسب المرشحين الناجحين فى الانتخابات الحالية الحصانة البرلمانية؟

قدم رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية إجابة عن سؤال، هل يكتسب الفائزين فى المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات الحصانة البرلمانية؟

وقال محسن فى تصريح له، إن الحصانة البرلمانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال البرلمانية، وشرعت لعدم إعاقة عضو مجلس النواب عن أداء مهامه البرلمانية عن طريق الكيد له، وتحمي النائب أثناء قيامه بمهامه البرلمانية فقط.

وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، قائلًا:" النائب طبقا للدستور لا يجوز له ممارسة أعماله البرلمانية إلا بعد أداء اليمين.... فالدستور فى المادة 104 منه نصت على "يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويرى رامى محسن، أن النائب لن يكتسب الحصانة البرلمانية أو يمارس عمله إلا بعد انتهاء البرلمان الحالى، ثم يدعو رئيس الجمهورية الى انعقاد البرلمان الجديد، ثم يؤدى النواب اليمين الدستورية، وبذلك يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة ويمارس دوره الرقابي والتشريعي، ويتقاضي المكافأة التى حددها القانون طبقا لنص المادة 105 من الدستور.

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