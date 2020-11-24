أصالة تحيي حفلًا غنائيًا "أون لاين"

تستعد الفنانة أصالة لإقامة حفلها الغنائي القادم بتقنية "أون لاين"، وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا التي تسببت في وقف بعض الأنشطة الاحتفالية الجماهيرية لعدد من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

تنطلق الحفل يوم الجمعة، الموافق 4 ديسمبر القادم، في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر، حسب ما أعلنت في وقت سابق عبر حساب أصالة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

قدمت أصالة الحفل الأول "أون لاين"، قدمت في رمضان الماضي أمسية غنائية عبر "انستجرام" وحصلت على نسبة متابعة عالية من جمهورها.

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الجدير بالذكر، أن آخر إصدارات أصالة الغنائية من خلال ألبوم "لاتستسلم"، تضمن 20 أغنية، منهم"اشتقت لك، وش كنت أقول، ما عرفت أنطق، غمض عيونك، يا مثبت، والله وتفارقنا"، وحقق نسبة مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".