إحالة زوج نانسي عجرم إلى الجنايات في جريمة قتل

أعلن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، قراره الظني في حق فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة.

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، استمع سابقا إلى فادي الهاشم زوج المغنية اللبنانية نانسي عجرم، المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى.

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وفي وقت سابق، وضح الإعلامي اللبناني سعيد حريري، موقف الدكتور فادي هاشم زوج الفنانة نانس عجرم، بعد توجيه تهمة القتل العمد له، في مقتل الشاب السوري الذي هاجم منزله، ليشهر هاشم السلاح في وجه السارق ويقتله بـ18 طلقة.