وزير الرياضة: المقاهي "شغالة" ولن تغلق في مباراة الأهلي والزمالك

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأنه لن يتم إغلاق المقاهي في مباراة الأهلي والزمالك في النهائي الإفريقي المرتقب، وذلك بعد قرار إعلان غلق المقاهي ضمن خطة الحكومة لتفادي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك علي استاد القاهرة يوم الجمعة الجاري في دوري أبطال إفريقيا، وهي الأولي في التاريخ، إذ تُقام مباراة النهائي علي أرض مصر بين كبيران القارة السمراء.

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة، االملحمة القادمة بين القلعه الحمراء والفارس الأبيض، بعد خسارة كل من الفريقين لبعض اللاعبين وعدم إلحاقهم بالمباراة الحاسمة، بسبب إصابة وليد سليمان ومحمود كهرباء وصالح جمعة في الأهلي، أما مُصابي نادي الزمالك فهم محمود حمدي "الونش" ومحمد أوناجم.

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وفاز الفريقين، علي فرق مغربية أخرها مباراة الأهلي علي الوداد المغربي بنتيجه 1/3، ونادي الزمالك علي الرجاء البيضاوي بنتجة 1/3 أيضا.

