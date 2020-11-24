وزيرة التضامن تخصص مبلغًا لدعم سيدة داء الفيل وترميم منزلها وتأثيثه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببحث حالة السيدة عزيزة محمد مجدى من قرية كفر الدوار بمركز الباجور محافظة المنوفية، التى تبلغ من العمر 38 عاما وتعانى من مرض داء الفل حيث يزيد وزنها على 300 كجم، وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم دعم شهرى للسيدة تبلغ قيمته 2000 جنيه، بالإضافة إلى تحمل مصروفات تعليم نجلتها إسراء التي تبلغ 7 أعوام، وتوفير تدريب مهنى لنجلها أحمد وإلحاقه بفرصة عمل.

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي ترميم منزل السيدة عزيزة وتأثيثه كاملًا، بالإضافة إلى تقديم كل الإعانات الموسمية لها وأنجالها، موجهة فى الوقت ذاته بحث الحالات المماثلة من مرضى داء الفيل.

وتعانى السيدة عزيزة، ربة المنزل، من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلو جرام، وطالبت بدعم الدولة للعبور من أزمتها المرضية.