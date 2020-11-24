نجيب ساويرس مستنكرا ما حدث مع رمضان: "مش كل واحد بيمشي بباسبوره"

استنكر نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف، ما حدث مع محمد رمضان بطريقة غير مباشرة، حيث لمح بأن الشخص لا يستطيع أن يطلع على باسبور كل من يأخذ صورة معه.

وقال نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغنى الإسرائيلي ما حصلت بقيت ابص علي باسبور اي واحد عايز يتصور معايا !! المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره".

والجميع يعرف العلاقة الطيبة والوطيدة التي تجمع بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وبين الممثل محمد رمضان، حيث ظهرا في أكثر من مناسبة سويا، كما كان لساويرس تصريح شهير قال فيه أن محمد رمضان هو مايكل جاكسون العرب.

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وأصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارها أمس بوقف محمد رمضان عن التمثيل لحين انتهاء التحقيق معه، كما أصدرت نقابة الصحفيين قرارا بمنع تداول الأخبار الخاصة به، وذلك على إثر صورة محمد رمضان الشهيرة مع المغني الإسرائيلي في دبي، والتي أشعلت الوطن العربي كله، واعتبرها الكثيرون بمثابة تطبيع مع الكيان الصهيوني.

