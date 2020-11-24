المصرية للاتصالات توفر خصومات 25% على موبايل Samsung Galaxy A10s

أعلنت المصرية للاتصالات عن خصومات 25% على موبايل Samsung Galaxy A10s عند الشراء من فروع المصرية للاتصالات we أو أونلاين وذلك ضمن عروض WE Friday الأسبوعية.

عروض المصرية للاتصالات



ونشرت المصرية للاتصالات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "متفوتش عرض WE Friday مع وي.. عشان هتستفيد معانا بخصومات تصل لـ 25% على أجهزة الموبايل واشتري موبايل Samsung Galaxy A10s بـ 1500 بدلاً من 2035 جنيه".

ويمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل فور الدخول على الموقع من هنــــــــــــــا https://te.eg/sl/Mobiles-BF

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ويجدر الإشارة إلى أن المصرية للاتصالات we تقدم باستمرار عروض بخصومات على أحدث الموبايلات والماركات المختلفة لتلبية احتياجات عملائها من الشباب عشاق اقتناء الهواتف.

عروض الجمعة من المصرية للاتصالات





توفر المصرية للاتصالات كل جمعة عروض سواء على المكالمات والباقات أو خصومات على الأجهزة الإلكترونية وباقات الإنترنت.