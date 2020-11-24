كلوب: "القنوات التلفزيونية هي السبب في إصابات لاعبي ليفربول"

انتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، القنوات التليفزيونية، معتبرا إياها السبب في كم الإصابات في فريقه، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة أتالانتا الإيطالي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا غدا.
ويواصل ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مشواره في المسابقة الأوروبية بدون هزيمة متصدرا المجموعة الرابعة، لكن كلوب اعتبر في تصريحات صحافية أن جدول المباريات المزدحم والملتزم بعقود البث استنفذ طاقة فريقه وتسبب في تعرض اللاعبين للإصابات. ومنذ بداية الموسم الجاري خسر ليفربول 12 لاعبا بسبب الإصابة أو التعرض لفيروس كورونا المستجد، حيث كان الغيني نابي كيتا والسويسري شيردان شاكيري وجوردان هيندرسون آخر المنضمين للقائمة، بجانب محمد صلاح الذي تم إعلان شفائه مؤخرا.
وأبدى المدرب الألماني مخاوفه من عدم قدرته على إيجاد فريق يخوض به المباريات، إذا استمر ضغط المباريات بهذا الشكل. وقال: "إذا ما واصلنا اللعب في يوم الأربعاء ثم ظهر يوم السبت، أنا غير متأكد من أننا سوف ننهي الموسم ب11 لاعبا".
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وتابع كلوب: "إذا تحدث أحد معي مجددا عن العقود، فسيصيبني الجنون، لأن العقود لم يتم إبرامها لموسم كورونا، كل شيء تغير لكن عقود الرعاة والقنوات التليفزيونية لازالت كما هي، لدينا هذا لنحافظ عليه".
واختتم في لقاء مع قناة "سكاي تي في": "الجميع يخبرني أن الأمر صعب، لكن الأمر صعب للغاية على اللاعبين، الباقي هو مجرد قرار على طاولة في مكتب".
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