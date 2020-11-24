تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كسر الصمت الانتخابى أبرز مخالفات اليوم الثانى.. وارتفاع ملحوظ للناخبين عن اليوم الأول

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من المشاهد والملاحظات التى تتعلق، بسير العملية الانتخابية، خلال اليوم الثانى من جولة الإعادة فى عدد من المحافظات.
وقالت التنسيقية فى بيان لها:" بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمالها في تمام الساعة 9 صباحا مع بدء فتح اللجان الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب".
وقد قام متابعونا البالغ عددهم 1400 باستمرار جولاتهم في اليوم الثاني للتصويت منذ الصباح مع فتح اللجان في ال13 محافظة التي تجرى بهم جولة الإعادة بهذه المرحلة.
وقد تلاحظ لدي متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان في موعدها المحدد، مطبقةً قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكذلك تعليمات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وقد أكد متابعونا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها، وقد رصد متابعونا بعض المخالفات تمثلت معظمها في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها لم تؤثر علي مسار التصويت أو حياد العملية الانتخابية ونزاهتها داخل اللجان .
وأكد متابعونا أن معدلات التصويت في مختلف المحافظات كانت متوسطة في النصف الأول من اليوم الثاني، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة التصويت في النصف الثاني من اليوم كما حدث في اليوم الأول لهذه الجولة، حيث ارتفعت معدلات التصويت بالأمس بعد فترة الراحة ومنتصف اليوم.
وقد أشاد متابعونا بتطبيق السادة القضاة رؤساء اللجان قرارات الهيئة الوطنية للانتخاب وتعاونهم وتسهيلهم لمهمة المتابعين، مما يحافظ علي نزاهة العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المنظمة للانتخابات.
ونعرض فيما يلي أمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعونا :
محافظة الجيزة
اسم الدائرة : البدرشين
اسم المدرسة : عبد المنعم بدوي الابتدائية
رقم اللجنة الفرعية 34- 35
بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنيةللانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة،ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.
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محافظة قنا
اسم الدائرة : أبو مناع بحري
اسم المدرسة : ناصرالابتدائية
رقم اللجنة الفرعية : 178-179-180-181
بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحا وشهدت إقبالًا جيدًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.
محافظة قنا
اسم الدائرة : ابو مناع بحري
اسم المدرسة : الشهيد محمود الامين
رقم اللجنة الفرعية : 182-183-184-185
بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحا وشهدت إقبالًا متوسطًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.
اسم الدائرة : مركز ببا والفشن
اسم المدرسة : معهد هلية الابتدائي
رقم اللجنة الفرعية : 30-31-32
بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحا وشهدت إقبالًا متزايدًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.
محافظة أسوان .
اسم الدائرة : مركز ادفو
اسم المدرسة : الشهيد سعيد عبد العزيز الابتدائية
رقم اللجنة الفرعية :46
بدأت اللجنة أعمالها الساعه 9 صباحا وشهدت إقبالًا مكثفًا مع تطبيق قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.
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وتستمر غرفة العمليات في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، وتصدر بيانات أخرى لاحقًا.
غرفة العمليات المركزية
24 نوفمبر 2020
الساعة 3 م
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