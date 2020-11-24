كلوب: "صلاح جاهز لمباراة الغد"

أكد الألماني يورجن كلوب – المدير الفني لليفربول الإنجليزي – جاهزية نجم الفريق محمد صلاح للعب مباراة الغد أمام أتالانتا الإيطالي، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: " مو تدرب مع الفريق وبدا جيدًا، إنه جاهز للمشاركة معنا، علينا أن نرى ما يمكننا فعله".

وبسؤاله عن مواجهة أتالانتا، قال المدرب الألماني: "إنهم يشكلون تهديدًا، لقد قدمنا مباراة استثنائية في إيطاليا، لقد فعلنا كل شيء بشكل صحيح، نعلم أن المباراة الماضية لا علاقة لها بالغد، هم فريق كبير لديه طريقة خاصة للعب، أتوقع أن يشكلون لنا بعض المشاكل في المباراة".

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