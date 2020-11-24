غدًا..تعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية في محافظة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع الكليات والمعاهد على أن تستمر عبر تقنية "الأون لاين"، بالتنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح دسوقي، أنه سيتم تعطيل الدراسة نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

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يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين.