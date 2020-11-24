رئيس الشيوخ: اللجنة الأولمبية مؤثرة وتعد حلقة وصل بين مصر والرياضة العالمية

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن اللجنة الأولمبية والقائمين عليها لهم إنجازات لاتخفى على أحد، وأن دور اللجنة الأولمبية في غاية الأهمية باعتبارها حلقة وصل بين الرياضة المصرية والعالمية، وأن لها خطوات مؤثرة على مدار الفترة الماضية.

وأضاف: الشعب المصري يتوقع مزيد من النجاح للجنة الأولمبية خلال الفترة الحالية، أشكر تشريفهم لي اليوم لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد، ونأمل من خلالها أن نصل للمستوى الرياضي اللائق أمام العالم أجمع.