رئيس الشيوخ: اللجنة الأولمبية مؤثرة وتعد حلقة وصل بين مصر والرياضة العالمية

قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق إن اللجنة الأولمبية والقائمين عليها لهم إنجازات لاتخفى على أحد، وأن دور اللجنة الأولمبية في غاية الأهمية باعتبارها حلقة وصل بين الرياضة المصرية والعالمية، وأن لها خطوات مؤثرة على مدار الفترة الماضية.
وأضاف: الشعب المصري يتوقع مزيد من النجاح للجنة الأولمبية خلال الفترة الحالية، أشكر تشريفهم لي اليوم لتقديم التهنئة بالمنصب الجديد، ونأمل من خلالها أن نصل للمستوى الرياضي اللائق أمام العالم أجمع.
ومن جانبه رد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أنه يأمل في أن تكون اللجنة عند حسن ظن مجلس الشيوخ ورئيسه، وأن يستطيع أن يضع الرياضة المصرية على الخريطة العالمية بما يليق بمكانة مصر، وبالتوصيات الدائمة من القيادة السياسية لتقديم أفضل الإنجازات الرياضية.
وتابع: لسنا اقل من أي دولة أخرى، سنقدم أفضل مالدينا، وأن نقدم أفضل مالدينا من إمكانيات وطاقات، وهو مارد عليه رئيس الشيوخ بأن المجلس ونوابه ولجانه سيكونوا على أتم الاستعداد للتعاون مع اللجنة بما يحقق أهداف البلاد لتقدم الرياضة المصرية
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