إصابة حارس المصري البورسعيدي بفيروس كورونا المستجد

أعلن أحمد علي دعدور حارس المصري البورسعيدي، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته رسميا بفيروس كورونا المستجد. وقال "دعدور": "الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، إيجابي كورونا دعواتكم بالشفاء ليا ولكل مريض". وأعلن نادي المصري البورسعيدي إصابة حارسي الفريق بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحة للحارسين الجدد احمد دعدور وعصام ثروت اثبتت المسحة اصاباتهم بفيرس كورونا، وتم عزلهم بمكان اقامتهم ببورسعيد. ومن المُقررأن يجري النادي المصري مسحة شاملة لكل اللاعبين والجهاز الفني والاداري والعاملين بالفريق الأول. اقرأ أيضا: بعد نشر صورهم .. زوجة بيكهام تعلن إصابتها بـ كورونا



وقد عقد نادي المصري مؤخراً مؤتمر يقدم فيه الصفقات الجديده للفريق لتدعيم الفريق واسعاد الجماهيربهذه الصفقات أملاً في دخول الفريق الموسم القادم المربع الذهبي للمنافسه علي بطوله افريقيا و ابرز الصفقات المنضمه محمد عنتر قادم من نادي الزمالك مقابل8 مليون جنيه



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