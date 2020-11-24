أكدت وكالة الأنباء السودانية، حقيقة قرار غلق مقر السفارة السودانية بالقاهرة، ولمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس لإجراء أعمال تعقيم شاملة للسفارة حفاظا على صحة المواطنين والمراجعيين والعاملين بالسفارة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية، بيان السفارة في القاهرة، أن ذلك يأتي حرصا منها على سلامة الجميع من الموجة الثانية لجائحة كورونا، على أن تستأنف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المتعارف عليها متمنية السلامة للجميع.
يذكر أنه تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى. فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد
وفي المقابل نفى هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى.
إقرأ أيضًا.. الوزراء تحسم تعليق الدراسة أو المؤتمرات بداية من 28 نوفمبر الجارى
وأكد أن الورقة المتداولة بشأن صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، غير صحيحة على الإطلاق ومفبركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حقيقة غلق سفارة السودان بالقاهرة بسبب موجة كورونا الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.