حقيقة غلق سفارة السودان بالقاهرة بسبب موجة كورونا الثانية

أكدت وكالة الأنباء السودانية، حقيقة قرار غلق مقر السفارة السودانية بالقاهرة، ولمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس لإجراء أعمال تعقيم شاملة للسفارة حفاظا على صحة المواطنين والمراجعيين والعاملين بالسفارة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، بيان السفارة في القاهرة، أن ذلك يأتي حرصا منها على سلامة الجميع من الموجة الثانية لجائحة كورونا، على أن تستأنف العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل مع الالتزام بالضوابط والاحترازات الصحية المتعارف عليها متمنية السلامة للجميع.

يذكر أنه تداولت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى. فى إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد

وفي المقابل نفى هانى يونس المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، على صفحته الشخصية على الفيس بوك صحة ما يتم تداوله بشأن تعليق الدراسة والمؤتمرات والفعاليات بداية من 28 نوفمبر الجارى.

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وأكد أن الورقة المتداولة بشأن صدور القرار المزعوم عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 نوفمبر، غير صحيحة على الإطلاق ومفبركة.