ذكرت وكالات أنباء عالمية أن البورصة المصرية حققت ربحًا يقدر بـ 6 مليار جنيه، عقب انتهاء تعاملات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وأغلقت تعاملاتها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وسجل مؤشر الربح العام 632.514 مليار جنيه. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية واس، أن مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفع بنسبة 1.03% مسجلاً 10997 نقطة. وشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" زيادة بنسبة 1.19% تصل إلى 2064 نقطة. إقرأ أيضًا.. التخطيط: 5,7 مليار جنيه استثمارات موجهة للبحيرة بخطة 2021

وتضمنت الارتفاعات أيضًا، إضافة مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 1.28% إلى قيمته بالزيادة، منهيًا التعاملات عند مستوى 3010 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تغلق مع ارتفاع جماعي لؤشراتها وتحقق ربح يتخطى 6 مليار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.