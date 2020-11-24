المفتى يدين الاعتداء الإرهابى على محطة بترول بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أدان فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الهجوم الإرهابى الغاشم الذى استهدف محطة توزيع منتجات بترولية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.





وأكد مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الثلاثاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التى ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ. ودعا مفتى الجمهورية، إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربى التام فى مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية التى تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التى تسعى لنشر العنف والخراب فى المنطقة العربية.

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