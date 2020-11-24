الأنبا يؤانس يرسم كاهنين جديدين بأسيوط

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية أسيوط، القداس الإلهى فى كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأسيوط، ورسم خلال القداس اثنين من خدام الإيبارشية بدرجة القسيسية، هما الشماس رومانى القس أنطون باسم القس جورجيوس لكنيسة القيامة بأسيوط، والشماس مدحت زهران باسم القس صرابامون لكنيسة الأمير تواضروس المشرقى بقرية بويط التابعة للإيبارشية.





وسوف يقضى القس صرابامون، فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، التابع للإيبارشية، بينما يقضى القس جورجيوس الفترة ذاتها، فى دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكة".

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