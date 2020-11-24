عاجل.. السيسى يستعرض المشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما فى مصر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط العام التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما فى مصر، والذى سيتم بالشراكة مع شركة "جريفولز" الإسبانية، ذات الخبرة العريقة فى هذا المجال على المستوى العالمى.

وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضغط الجدول التنفيذى للمشروع، الذى يمثل إضافة ضخمة لسلسلة المشروعات القومية التى تعتنى بصحة المواطنين، بتوطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع البلازما فى مصر.

كما وجه بأن يتم وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، فضلاً عن نقل خبرة الشركة فيما يتعلق بإدارة المراكز واللوجستيات الخاصة بالبلازما، بدءا من مرحلة تجميعها وحتى الإنتاج، بما يساهم فى امتلاك القدرة فى هذا المجال الحيوى، الذى له مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه الرئيس بالبدء الفورى فى إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما فى مصر، ووضع آلية فعالة ودقيقة لضمان جدارة الأداء بالتعاون مع الشركة الاسبانية، مؤكدا الأولوية المتقدمة التى يمثلها هذا المشروع على مستوى الدولة.

من جانبهم؛ أعرب مسؤولو شركة "جريفولز" الإسبانية عن تشرفهم بلقاء الرئيس، والترحيب بالتعاون مع مصر فى مجال تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وبنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتطوير المراكز البحثية فى هذا المجال، على خلفية الاستراتيجية الفعالة التى تنتهجها مصر فيما يتعلق بالمشروعات القومية التى تتم بالتعاون مع الشركاء الأجانب، والتى يتم إنجازها فى أزمنة قياسية وبكفاءة عالية نتيجة الاهتمام والمتابعة الشخصية من قبل الرئيس.