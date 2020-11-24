أسقف طما يدشن مذبح ويرسم 20 شماسا بكنيسة مارمينا الدويك 

جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى، قبل بدء القداس، حيث تم تدشين المذبح البحرى على اسم دانيال النبى والقديس البابا كيرلس السادس.

شمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتى تأسيس سر الأفخارستيا والصليب فى حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أوانى الخدمة.

وتلا التدشين صلوات القداس الإلهى بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وفى السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، رسامة 20 شماسًا فى رتبة "المرتل"، كما تم تطييب رفات الشهيد مار مينا عقب انتهاء القداس.

كان المذبح الرئيسى للكنيسة ذاتها قد دشن على اسم الشهيد مارمينا بيد الأنبا فام أسقف طما السابق يوم 24 نوفمبر أيضًا من عام 2007.