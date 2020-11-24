طوارئ بسبب تقلبات الطقس.. تجهيز سيارات الشفط وتطهير مخرات السيول وتعطيل للدراسة

استعدادا لموجة الطقس السيئ المتوقعة بداية من غد الأربعاء بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وجهت وزارة التنمية المحلية، جميع المحافظات برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، وخاصة في محافظات ومدن: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسكندرية - مطروح السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وشددت وزارة التنمية المحلية على جميع المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد فى الشوارع وتمركز سيارات شفط المياه خاصة فى الأنفاق وأسفل الكبارى والطرق الرئيسية، ومتابعة كافة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالاستعداد المسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة، وقرر تعطسل الدراسة غدا، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ليومى الأربعاء والخميس، والاستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضى وتفادى كافة السلبيات، موجهًا بتوزيع الأدوار على الجهات المعنية وفق خطة عمل محددة زمنيًا للعمل بكل موقع، ووضع جميع المعدات على أهبة الاستعداد ومعالجة كافة نقاط الضعف بالسدود ومراجعة مخرات السيول والتواجد المسبق بأماكن تجمعات الأمطار المتوقعة على أرض الواقع.

وشدد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول.

كما وجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل واسماعيل وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كافة المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالى فى تلك الوديان بعدم البناء خاصة فى مجرى السيل حرصا على سلامتهم.

كما شدد محافظ مطروح على سرعة مراجعة وصيانة كافة الاعمدة والمرور الدورى والتحرك المسبق لأعمال الصيانة مع التعامل الفورى مع أى شكاوى وحلها فى حينها حفاظا على سلامة المواطنين.

كما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة "المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفنى، التعليم الأزهرى، جامعة كفر الشيخ"، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً على توقعات هيئة الأرصاد.

جاء ذلك القرار حفاظًا على صحة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، مؤكدًا على أنه أعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السئ، وموجهًا غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والغرفة الفرعية تكون فى انعقاد دائم على مدار اليوم، والتعامل الفورى مع أى أمطار تسقط بنطاق المحافظة.

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بسرعة الانتهاء من مراجعة كافة الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية من اليوم وغدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري.

وأكد محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخى الحذر اثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا على جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أية تداعيات فورا.

كما وجه محافظ الدقهلية بضرورة الجاهزية والاستعداد من قبل مرفق الإسعاف للتعامل الفورى والتحرك تجاه أى طوارئ حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة، كما أكد لرؤساء الوحدات المحلية على ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات والأزمات والكوارث بالمحافظة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رئيس الوزراء بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات والاحترازية فى هذا الشأن.

كما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من الأربعاء 25 نوفمبر الجارى، وحتى استقرار الأوضاع، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.