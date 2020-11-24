محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بتعويض أهالي العقار المائل بشقق في بشاير الخير 3

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب، ليحمل لهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أوضح أن بعد رفع شكوى الأهالي إلي الرئيس أعطي تعليماته فورًا بالدعم الكامل المادي والعيني للأهالي، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشاير الخير3، وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية لهم.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس علي الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل.

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

علي الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسي والسلامة الإنشائية لها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.