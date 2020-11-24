تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لم نرصد مخالفات تؤثر على سير الانتخابات

أكدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها بدأت أعمالها في تمام الساعة 9 صباح اليوم الثلاثاء، مع بدء فتح اللجان الانتخابية لجولة الإعادة للمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب، وأوضحت أن متابعيها البالغ عددهم 1400 واصلوا جولاتهم في اليوم الثاني للتصويت منذ الصباح مع فتح اللجان في الـ13 محافظة التي تجرى بهم جولة الإعادة بهذه المرحلة.

وأشارت غرفة عمليات، في بيان لها، "قد تلاحظ لدى متابعينا انتظام سير العملية الانتخابية، وبداية اللجان في موعدها المحدد، مطبقةً قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ علي نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وكذلك تعليمات الهيئة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وقد أكد متابعونا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم، دون مخالفات تؤثر علي سير العملية الانتخابية أو نزاهتها".

وأوضحت التنسيقية أن متابعيها في اللجان رصدوا بعض المخالفات تمثلت معظمها في كسر بعض المرشحين للصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، لكنها لم تؤثر علي مسار التصويت أو حياد العملية الانتخابية ونزاهتها داخل اللجان .

وأكدت أن معدلات التصويت في مختلف المحافظات كانت متوسطة في النصف الأول من اليوم الثاني، ومن المتوقع أن تتزايد نسبة التصويت في النصف الثاني من اليوم كما حدث في اليوم الأول لهذه الجولة، حيث ارتفعت معدلات التصويت بالأمس بعد فترة الراحة ومنتصف اليوم .

وأشاد متابعي التنسيقية بتطبيق القضاة رؤساء اللجان قرارات الهيئة الوطنية للانتخاب وتعاونهم وتسهيلهم لمهمة المتابعين، مما يحافظ علي نزاهة العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المنظمة للانتخابات .

وعرض بيان التنسيقية أمثلة لبعض اللجان التي زارها متابعوها :

محافظة الجيزة .

اسم الدائرة : البدرشين

اسم المدرسة : عبد المنعم بدوي الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية 34- 35

بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة، ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

محافظة قنا .

اسم الدائرة : أبو مناع بحري

اسم المدرسة : ناصر الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية : 178-179-180-181

بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا وشهدت إقبالًا جيدًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

محافظة قنا .

اسم الدائرة : ابو مناع بحري

اسم المدرسة : الشهيد محمود الامين

رقم اللجنة الفرعية : 182-183-184-185

بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا وشهدت إقبالًا متوسطًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت متوسط من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

محافظة بني سويف .

اسم الدائرة : مركز ببا والفشن

اسم المدرسة : معهد هلية الابتدائي

رقم اللجنة الفرعية : 30-31-32

بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا وشهدت إقبالًا متزايدًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

محافظة أسوان .

اسم الدائرة : مركز ادفو

اسم المدرسة : الشهيد سعيد عبد العزيز الابتدائية

رقم اللجنة الفرعية :46

بدأت اللجنة أعمالها الساعة 9 صباحا وشهدت إقبالًا مكثفًا مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات الاحترازية مع تصويت مكثف من المواطنين بهذه اللجنة ولا يوجد مخالفات داخل اللجنة أو خارجها، ويصوت الناخب خلف ساتر قانوني.

وتستمر غرفة العمليات في متابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، وتصدر بيانات أخرى لاحقًا.